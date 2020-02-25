إدانة المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

تمت إدانة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ليواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 25 عاما.

أدانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء، المنتج السينمائي الشهير بارتكاب أفعال جنسية واغتصاب.

ولم تتم إدانة واينستين بتهمة "التربص الجنسي" التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

Former movie producer Harvey Weinstein found guilty of sexual assault and rape, in victory for #MeToo movement https://t.co/0xZdcHRWgE via @brenpiers pic.twitter.com/dqF8PEZiKQ — Reuters (@Reuters) February 25, 2020

وتم إصدار الحكم داخل إحدى محاكم نيويورك، في حضور نحو أكثر من 100 شخص.

واتهمت أكثر من 80 امرأة هارفي واينستين بانتهاكات جنسية إلا أن هيئة المحلفين كانت تدرس ملفين فقط في إطار هذه المحاكمة تتعلقان بالممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليه بسبب مرور الزمن على كثير من القضايا الأخرى المثارة.