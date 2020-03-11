السجن 23 عاما لقطب هوليوود هارفي واينستين في قضية "مي تو" التاريخية

أصدرت محكمة أمريكية في مانهاتن حكماً بالسجن على قطب هوليوود هارفي واينستين لمدة 23 عامًا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في قضية #MeToo التاريخية.

وحسب "أسوشيتد برس" حُكم على هارفي وينستاين اليوم الأربعاء بالسجن لمدة 23 عامًا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهو مشهد اعتقد العديد من المتهمين بهوليوود أنهم لن يروه أبدًا.

وأُدين واينستاين الشهر الماضي باغتصاب امرأة في إحدى غرف فندق بمدينة نيويورك في عام 2013 وممارسة الجنس عن طريق الفم بالقوة على امرأة أخرى في شقته في عام 2006. وقد واجه 29 عامًا كحد أقصى في السجن.

وتحدثت كل من المرأتين اللتين -ممثلة سابقة ومساعدة سابقة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي- أمام المحكمة اليوم الأربعاء قبل أن يعلن القاضي جيمس بورك الحكم، حيث واجهتا وينستاين مجددًا بعد أن ساعدت شهادتهما في ختم إدانته في علامة بارزة #MeToo محاكمة.

واستذكرت الممثلة ذات مرة والتي أدين وينستاين باغتصابها في عام 2013 اللحظة أثناء المحاكمة عندما غادرت الشاهدة وهي تبكي وكان يمكن سماعها وهي تصرخ من غرفة مجاورة.

وقالت "كان اليوم الذي سمع فيه صراخي من غرفة الشهود هو اليوم الذي عاد فيه صوتي إلى كامل قوته".

وأضافت أن "الاغتصاب ليس مجرد لحظة اختراق. إنه يظل إلى الأبد".

وتحدث وينستاين ، الذي أكد أن أي نشاط جنسي، "كان بالتراضي"، وقال في المحكمة إن "لديه ذكريات رائعة عن متهميه".