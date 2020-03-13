ماكرون: قمة استثنائية عبر الفيديو بين قادة "مجموعة السبع" لتنسيق جهود مكافحة "كورونا"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، عن عقد قمة استثنائية "عبر الفيديو" بين قادة مجموعة السبع، لتنسيق جهود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

نشر ماكرون تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "بعد مكالمتي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي قادة مجموعة السبع، اتفقنا على عقد قمة استثنائية للقادة".

وتابع "ستكون القمة عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل (16 مارس/ آذار)، لمناقشة سبل تنسيق جهود مكافحة فيروس كورونا، وجهود البحث عن لقاح وعلاجات مناسبة للفيروس، والاستجابة الاقتصادية والمالية لتفشي الفيروس".

Following my call with @realDonaldTrump and all G7 leaders, we agreed to organize an extraordinary Leaders Summit by videoconference on Monday on Covid-19. We will coordinate research efforts on a vaccine and treatments, and work on an economic and financial response. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2020

​وسبق وأعلن الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة تفشي جائحة كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

يشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.