ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة: فيروس كورونا يدمر إيران

وجه جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة، رسالة إلى مجلس الأمن، قال فيها إن فيروس "كورونا" الجديد يدمر إيران.

ونشر ظريف، نص الرسالة التي بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ونشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أحث الهيئة الدولية والدول الأعضاء، بضرورة تجاهل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية على بلدي".

وتابع بقوله "الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في تلك العقوبات غير الإنسانية على الشعب الإيراني".

واستمر ظريف قائلا "فيروس كورونا يدمر إيران... يجب أن ندرك أن هذا الفيروس لا يميز أحدا".

واستدرك وزير الخارجية الإيراني قائلا "لمحاربة تلك الفيروسات، ينبغي فقط أن نركز على محاربة تلك الفيروسات لا محاربة البشر".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في تصريحات سابقة ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514.

وأشار المتحدث، إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر"، إن إيران طلبت من صندوق النقد الدولي "تمويلا طارئا" لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة.

In letter to UN SG @antonioguterres, I urge the world body—and member states—to disregard inhuman US sanctions on my country. And insist that they be lifted.



As the #COVID19 ravages Iran, we should recognize that viruses don't discriminate. To fight them, neither should humans. pic.twitter.com/YDqw9fKzHl — Javad Zarif (@JZarif) March 13, 2020

​هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي "فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي.