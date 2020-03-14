قبرص تغلق حدودها أمام الوافدين من خارج أوروبا

نيقوسيا - سبوتنيك. أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة، والعاملون فيها والطلاب، مشيرا إلى إن الإجراء سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الأحد 15 آذار/مارس.

وقال أناستاسيادس في خطاب متلفز أن "الدخول محظور لأسبوعين على أي مواطن ليس قبرصيا وليس مقيما، أو لا يعمل في الجزيرة بوصفه أوروبيا أو مواطنا من دولة أخرى".

ويستثني المنع أيضا الدبلوماسيين والطلاب الأجانب في الجزيرة.

وأضاف إنّ "الرعايا الأجانب بإمكانهم العمل (في الجزيرة) ما داموا يحملون الأذون اللازمة".

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت "بؤرة" جائحة فيروس كورونا المستجد، وحذرت أنه من "المستحيل" معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن "أوروبا حاليا هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي"، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تسجل يوميا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.