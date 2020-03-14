روحاني: الإجراءات التي اتخذتها إيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا مقبولة

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات التي اتخذتها بلاده إلى الآن لمواجهة انتشار الوباء العالمي (جائحة) كورونا، بالـ"مقبولة"، مؤكدا أن بلاه لديها القدرة على مكافحة هذا التفشي الواسع للفيروس.

طهران - سبوتنيك. وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، قال روحاني خلال اجتماع مع أعضاء مكتبه اليوم السبت: "لا توجد دولة في العالم مفروض عليها عقوبات وضغوط إلى الحد الأقصى كتلك التي على إيران ولديها القدرة على مكافحة هذا التفشي الواسع لفيروس كورونا والذي يغطي العالم كله الآن كإيران".

وأضاف روحاني: "الإجراءات التي اتخذتها إيران حتى الآن لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانت مقبولة".

ويأتي ذلك، في وقت أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير/شباط الماضي.