ارتفاع عدد وفيات كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية إلى 966 حالة

أعلنت إيطاليا ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا، شمالي البلاد، إلى 966.

القاهرة- سبوتنيك ونقلت قناة "تي جي 24" الإيطالية عن سلطات لومبادريا أنه "تم تسجيل 76 حالة وفاة جديدة ليترفع الإجمالي إلى 966"، فيما يخضع 732 للرعاية المركزة".

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بتفشي فيروس كورونا الجديد، وهي الثانية بعد الصين على مستوى العالم.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.