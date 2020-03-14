الولايات المتحدة تمنع الدخول من المملكة المتحدة وأيرلندا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الولايات المتحدة تفرض حظرا على الدخول من المملكة المتحدة وأيرلندا بسبب الفيروس التاجي.

ووفقا له، فإن الحظر يدخل حيز التنفيذ من 00:00 يوم الاثنين. في الوقت نفسه، سيتمكن الأمريكيون والمواطنون الذين لديهم تصريح إقامة في الولايات المتحدة من العودة إلى البلاد.

ومن جانبه، قال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف إن مثل هذا القرار تم اتخاذه بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في هذه الدول.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الدخول من الدول الأوروبية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أن فيروس "كورونا" المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.