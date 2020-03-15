5 نصائح تحميك من فيروس كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن إقدام الناس حول العالم على مشاركة نصائح المنظمة على نطاق واسع يمثل عملا عظيما.

وكتب أدهانوم على "تويتر": "إنه لعمل عظيم ومبدع، أن يتداول الناس على نطاق نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم".

It's been great to see all the creative & effective ways people are sharing @WHO's public health advice in the worldwide fight against #COVID19. I really like "Do the 5," which @Google launched today! We thank them for support & collaboration. https://t.co/TN2feIDtWq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 14, 2020

وأضاف: "أحب أن يفعل الناس النصائح الخمس، التي أوردها "غوغل"، ونقدم لهم كل الشكر على دعمهم وتعاونهم".

وتشمل تلك النصائح 5 أشياء تساهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة):

1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

2- تغطية الفم عند الكحة أو العطس بواسطة الكوع.

3- تجنب لمس الوجه بالأيدي قدر الإمكان.

This video from a school really warmed my heart. I am so grateful to @Scarisbrickhall teachers for educating their students on the importance of #SafeHands to stay healthy. Education is key to keep the world safe. #COVID19 #coronavirus https://t.co/JZF1I3WTtQ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 14, 2020

4- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين تقدر بمتر واحد.

5- إذا شعرت بالمرض التزم بالبقاء في المنزل.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.