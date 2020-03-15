إستونيا تمنع دخول أجانب اعتبارا من 17 مارس

ذكرت حكومة إستونيا، في بيان اليوم الأحد، أن السلطات ستمنع دخول أي أجانب، اعتبارا من 17 مارس/ آذار في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن المواطنين والأجانب الذين لهم أقارب في إستونيا سيتمكنون من دخول البلاد مضيفة أنها ستسمح بخروج أي شخص بعد الموعد المحدد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت إستونيا 115 حالة إصابة بالفيروس ولم تعلن عن حدوث وفيات.

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.