تأجيل بدء محاكمة نتنياهو إلى 24 مايو بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية تأجيل بدء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي كانت مقررة في 17 مارس/ آذار الجاري، في اتهامات بالفساد إلى 24 مايو/ أيار المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الامتثال لتعليمات وزارة الصحة بحظر التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه "بسبب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت محكمة القدس تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 24 مايو/أيار".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 193 بعد تشخيص حالات جديدة، وقررت الوزارة، ضمن إجراءات مواجهة المرض، منع تجمهر أكثر من عشرة أشخاص.

وأشارت الوزارة، أمس السبت، إلى أن نحو 40 ألف إسرائيلي موجودون في عزل منزلي، وأن عدد الفحوص للتحقق من فيروس كورونا التي تم إجراؤها في إٍسرائيل حتى الآن قد بلغت 6839 فحصا"، ولفتت إلى أن المصابين موزعين للعلاج في ستة مستشفيات.

ويأتي هذا بعد أن علقت إسرائيل الدراسة الجامعية والتعليم في المدارس في كافة مراحله، كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2479 من أعضاء الفريق الطبي في إسرائيل قد أدخلوا إلى الحجر الصحي الوقائي، بعد أن كانوا على اتصال أو على مقربة من مصابين بالفيروس، ومن بينهم نحو 949 طبيبا و635 ممرضا وغيرهم من المسؤولين والموظفين في قطاعات عدة.