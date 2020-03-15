وزير الصحة الفرنسي: وفيات كورونا تصل لـ 120 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 120 حالة، اليوم الأحد.

باريس- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء (جائحة) في فرنسا ليصل عدد الوفيات إلى 120 حالة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في بيان رسمي: "تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 120 كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس بـ 901 حالة إضافية في 24 ساعة ليبلغ المجموع 5400".

وأضاف فيران أن 400 مصاب في حالة خطرة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 142 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و995 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 85 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 54 ألفا و278 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.