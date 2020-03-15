صورة... البابا فرانسيس يتجول في شوارع روما ويصلى من أجل انتهاء كورونا

نشرت وسائل إعلام إيطالية صورة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وهو يسير برفقة حرسه الشخصي في شوارع روما الفارغة ويصلي من أجل انتهاء وباء كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن هيئة الحماية المدنية في البلاد، فإن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%.

Papa Francesco a piedi in centro a Roma: visita privata a due chiese per pregare per la fine della pandemia #papafrancesco https://t.co/NQO3eKgV9w pic.twitter.com/AvbfHimG9w — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) March 15, 2020

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة. وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.