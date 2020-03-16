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    الرئيس دونالد ترامب يسير في البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 25 يناير/ كانون الثاني 2019

    ترامب في خطر… البيت الأبيض يطبق إجراء جديدا لحماية الرئيس الأمريكي ونائبه من "كورونا"

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    العالم
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    فيروس "كورونا" (309)
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    أعلن البيت الأبيض عن تطبيق إجراءات جديدة ابتداء من اليوم الاثنين لحماية الرئيس دونالد ترامب ونائبه، مايك بنس وموظفيه من تفشي فيروس كورونا. 

    الإجراءات الجديدة التي من بينها، قياس درجة حرارة أي شخص يدخل إلى المبني، من زوار أو صحافيين توسع مدى عمليات الاختبار التي بدأها البيت الأبيض يوم السبت لأي شخص يقترب من ترامب ونائبه مايك بنس، بحسب "أسوشيتد برس". 

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي حاشد في ولاية نيوهامشير
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض: من أجل الحفاظ على مجمع البيت الأبيض بأكمله آمنا وصحيا، بدءا من صباح يوم الاثنين، سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة على كل من يدخل حرم البيت الأبيض الذين هم على اتصال وثيق بالرئيس ونائبه طوال اليوم". 

    وبدأ البيت الأبيض، يوم السبت، في قياس درجة حرارة الصحفيين الذين حضروا مؤتمرا إعلاميا لفيروس كورونا بقيادة ترامب وبنس.

    وخلال المؤتمر، مُنعت مراسلة، كانت درجة حرارتها أعلى من 38 درجة من الدخول إلى غرفة الإحاطة. 

    وكان ترامب، قد أعلن، السبت، أنه أجرى الاختبار ردا على أسئلة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة. 

    وقال طبيب البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم السبت إن اختبار الفيروس كان سلبيا. ويعتبر ترامب، 73 عاما، في خطر بسبب عمره.

    وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة  اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

    مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

    تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا. 

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (309)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ترامب
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