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07:26 GMT16 مارس/ آذار 2020
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    الدولار الأمريكي

    الدولار يتراجع أمام مجموعة كبيرة من العملات

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    تراجع سعر الدولار أمام مجموعة كبيرة من العملات، اليوم الاثنين، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.

    وأفادت "رويترز" بأن المركزي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 بالمئة أمس الأحد بتوقيت الولايات المتحدة وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.

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    وقال بنك اليابان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيشتري المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا جديدا لاقراض الشركات لينضم بذلك لإجراءات استجابة عالمية لانتشار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.

    في السياق ذاته، خفضت خمس بنوك مركزية أخرى تكلفة خطوط المبادلة لتسهيل توفير الدولار لمؤسساتها المالية التي تواجه ضغوطا في أسواق الائتمان.

    يقول بعض المحللين إن انخفاض الدولار قصير الأجل على الأرجح لأن نقصه في النظام المالي العالمي يعني وجود طلب مستمر وطويل الأمد عليه في السوق الفورية.

    وهبط الدولار 1.2 بالمئة إلى 106.70 ين اليوم الاثنين ليفاقم خسائره بعد قرارات المركزي الياباني.

    كما انخفض الدولار أيضا مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار.

    وتراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 0.9493 فرنك سويسري، وفي البر الرئيسي الصيني، ارتفع اليوان قليلا إلى 6.9910 دولار.

    يذكر أن الضغوط تتنامى على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

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