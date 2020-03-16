وزير الداخلية: إسبانيا تدرس إغلاق الحدود لمحاربة كورونا

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي - مارلاسكا، لإذاعة "كادينا سير"، اليوم الاثنين، إن إغلاق حدود إسبانيا من بين الخيارات المطروحة للدراسة للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مارلاسكا إنه سيبحث احتمال إغلاق الحدود إلى جانب إجراءات أخرى مع وزراء الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت "رويترز".

، اليوم الاثنين، حدودها بشكل جزئي مع خمس دول أوروبية، سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، عن الإجراءات الجديدة، في الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اليوم الاثنين، التي اتخذتها ألمانيا مع جيرانها من الدول الأوروبية، مع استثناءات لبعض الركاب ولحركة عبور البضائع، وسيطبق إغلاق الحدود على المعابر مع كل من النمسا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والدنمارك.

وبحسب أحدث إحصائية، لليوم الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.