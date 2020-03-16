ترامب يعلن البدء بتجربة أول لقاح لكورونا في العالم ويحدد موعد احتوائه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت اليوم المرحلة الأولى في تجربة لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا على تطوير علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في إفادة من البيت الأبيض اليوم الاثنين "بدأنا اليوم المرحلة الأولى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس، وهذه هي أسرع مرة في التاريخ يحدث فيها هذا الأمر"، مضيفا "نطور أيضا علاجات للتخفيف من وطأة الأعراض على المرضى".

ولفت ترامب إلى أن "هذا المرض يمكن احتوائه بحلول يوليو/تموز أو أغسطس/آب".

كما دعا ترامب الطلاب إلى "الدراسة عن بعد، وتجنب التجمعات التي يزيد العدد فيها عن 10 أفراد".

وكان البيت الأبيض أعلن عن تطبيق إجراءات جديدة ابتداء من اليوم الاثنين لحماية الرئيس دونالد ترامب ونائبه، مايك بنس وموظفيه من تفشي فيروس كورونا.

الإجراءات الجديدة التي من بينها، قياس درجة حرارة أي شخص يدخل إلى المبني، من زوار أو صحافيين توسع مدى عمليات الاختبار التي بدأها البيت الأبيض يوم السبت لأي شخص يقترب من ترامب ونائبه مايك بنس، بحسب "أسوشيتد برس".

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وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

مع التهديد بمزيد من الانتشار في الأفق، فرض المسؤولون في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على الحد من انتشار الفيروس.وشجعت الحكومات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وممارسة البعد الاجتماعي. حظرت بعض الولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن التجمعات الكبيرة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.