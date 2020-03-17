ميلانيا ترامب تلغي لعبة "دحرجة البيض" بسبب كورونا

ألغت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، الفعالية السنوية بمناسبة عيد الفصح المجيد، لعبة "دحرجة البيض" في حديقة البيت البيض.

وجاء القرار في ظل تفشي فيروس كورونا، يذكر أن البيت الأبيض أصدر بروتوكولات جديدة يوم السبت الماضي، لاختبار فيروس كورونا لحماية الرئيس دونالد ترامب، حيث يخضع الموظفون والإعلاميون لفحوصات درجة الحرارة قبل الوصول إلى مجمع البيت الأبيض.

وتقام الفعالية في 13 أبريل/ نيسان، حيث يتسابق مئات الأطفال في حديقة البيت الأبيض بدحرجة البيت باستخدام معلقة كبيرة.

"The health and safety of all Americans must be the first priority, especially right now," Melania Trump said as the White House canceled its annual Easter Egg Roll. https://t.co/pNgVdscjfR — Twitter Moments (@TwitterMoments) March 16, 2020

وقالت السيدة الأولى في بيان: "يجب أن تكون صحة وسلامة جميع الأمريكيين الأولوية الأولى، خاصة الآن، ويؤسفني بشدة الإعلان عن هذا الإلغاء، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة على المدى القصير لضمان بلد سليم على المدى الطويل. وأشجع الجميع على الاستماع إلى المسؤولين الحكوميين والمحليين، واتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال هذه الفترة، من أجل المساعدة في حماية صحة ورفاهية الجميع".

جاء إعلان ميلانيا ترامب في الوقت الذي دخلت فيه أمريكا أسبوعها الأول من إغلاق المدارس والقيود على المطاعم والحانات.

ودعا البيت الأبيض ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل والدراسة عن بعد، في حين نصحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدم التجمع لعدد يزيد عن 50 شخصًا خلال الأسابيع الثمانية القادمة.