الرئيس الفلبيني: البلاد في حالة "كارثة وطنية" لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دويترتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد في حالة "كارثة وطنية" لمواجهة تفشي كورونا.

موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع "رابلر" الإخباري الإلكتروني عن وثيقة موقعة من الرئيس الفلبيني تؤكد "إعلان حالة كارثة وطنية" لمدة ستة أشهر في البلاد لمواجهة كورونا، ويتم رفعها أو تمديدها حسبما تقتضي الظروف" .

إلى ذلك أعلن رئيس الفلبين، الحجر الصحي في منطقة العاصمة ووضع أكبر جزيرة لوزونإ في الحجر الصحي المعزز، كما ووقع دوتيرتي مرسوما بتطبيق حالة طوارئ صحية في البلاد على خلفية تفشي "كورونا"، واليوم الثلاثاء ارتفع عدد الحالات المؤكدة فيروس كورونا في الفلبين إلى 187 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، أمس الاثنين، إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها" في مواجهة "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي إن "عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين".

وأضاف: "لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين"، مشددا على ضرورة "إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها".

وقال: "الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد-19".

ولم يعط غيبرييسوس أحدث أرقام سجلها الفيروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6640 حالة.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3213 حالة، تليها إيطاليا مع 1809 وفيات، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.

ودعا أدهانوم خلال مؤتمر صحفي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. كما دعا إلى مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

وشدد مدير المنظمة الأممية على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.