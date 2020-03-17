300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الطبية في هولندا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدد، والمُسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى 1705 حالات، بزيادة نحو 300 إصابة منذ أمس.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان نقلته "رويترز": "19 مريضًا توفوا بسبب (كوفيد 19) منذ أمس، تتراوح أعمارهم بين 63 و94 عامًا". بلغ إجمالي عدد الوفيات 43 حالة وفاة.

وبلغت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 188 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و16 ألفًا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.