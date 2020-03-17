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15:23 GMT17 مارس/ آذار 2020
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    جنود الجيش الإسرائيلي

    بعد خطوتي الموساد والشاباك... الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن كورونا

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    فيروس "كورونا" (411)
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    ضاعف الجيش الإسرائيلي من تجنيده لقوات الاحتياط بهدف المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

    ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وافق على تجنيد 2500 شخصا آخر من قوات الاحتياط للجيش الإسرائيلي للمساعدة في مواجهة "وباء" كورونا، الذي يجتاح البلاد.

    سبق أن أفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء الأحد الماضي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد وقع على مرسوم عسكري يقضي بتجنيد 2000 من قوات الاحتياط الإسرائيلية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

    وفي السياق نفسه، وضمن إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، أكدت قناة عبرية أن جهاز "الموساد" يشارك فعليا في هذه الجهود المكثفة.

    وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء السبت، بأن جهات أمنية إسرائيلية تشارك بما في ذلك جهاز "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد.

    ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر هذا التقرير، بدعوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (411)

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الموساد, فيروس كورونا, الجيش الإسرائيلي
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