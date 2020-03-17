بعد خطوتي الموساد والشاباك... الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن كورونا

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وافق على تجنيد 2500 شخصا آخر من قوات الاحتياط للجيش الإسرائيلي للمساعدة في مواجهة "وباء" كورونا، الذي يجتاح البلاد.

שר הביטחון אישר גיוס נוסף של אלפי אנשי מילואים https://t.co/Dv2d76AjyL pic.twitter.com/uudOlHxQBT — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) March 17, 2020

سبق أن أفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء الأحد الماضي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد وقع على مرسوم عسكري يقضي بتجنيد 2000 من قوات الاحتياط الإسرائيلية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي السياق نفسه، وضمن إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، أكدت قناة عبرية أن جهاز "الموساد" يشارك فعليا في هذه الجهود المكثفة.

נתניהו פנה לר"מ הודו: תן אישור חריג לייצוא מסכות לישראל • @BarakRavid עם הפרטים המלאים >> https://t.co/rTkThIUEss pic.twitter.com/fumFeTvOAa — חדשות 13 (@newsisrael13) March 13, 2020

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء السبت، بأن جهات أمنية إسرائيلية تشارك بما في ذلك جهاز "الموساد"، في الجهود التي تبذلها الحكومة، للحصول على معدات طبية لفيروس كورونا المستجد.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر هذا التقرير، بدعوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل نقص آلاف المعدات الطبية في إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا.