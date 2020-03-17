وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على إعداد المستشفيات الميدانية لتصبح في الخدمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير، "نعمل على تجهيز المستشفيات الميدانية في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف الوزير، "تم نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في 18 ولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

يتبع...