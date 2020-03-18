نتنياهو يترأس جلسة طارئة لبحث تفشي فيروس كورونا

وذكر نتنياهو على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أنه يترأس في هذه الأثناء جلسة لبحث تفشي فيروس كورونا، يتم خلالها النظر في سبل أخرى لمواجهة الوباء.

أترأس في هذه الأثناء جلسة لبحث تفشي فيروس كورونا يتم خلالها النظر في سبل أخرى لمواجهة الوباء ولتشديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل فرض الحجر الصحي على المصابين بالفيروس.



تعقد الجلسة من خلال مؤتمر الفيديو. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 18, 2020

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أن الجلسة الطارئة تعقد لتشديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل فرض الحجر الصحي على المصابين بالفيروس.

ونوه بنيامين نتنياهو إلى أن الجلسة تعقد من خلال الفيديو كونفرانس.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أجرت جلستها الأسبوعية، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخها عبر الفيديو كونفرانس.

התחלנו לפני כחצי שעה את ישיבת הממשלה המיוחדת שמתנהלת לראשונה בשיחת וידאו ממספר מקומות בארץ כדי לשמור על כללי המרחק. בישיבה המיוחדת הזו אביא לאישור הממשלה את התקנות לשעת חירום שיזמתי להתאמת סמכויות המשטרה לאכיפת הבידוד וכן להגנה על בתי הכלא מפני חדירת הנגיף. יחד ננצח את הקורונה pic.twitter.com/plYAMGRUqn — גלעד ארדן Gilad Erdan (@giladerdan1) March 15, 2020

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، ظهر الأحد، بأنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل، تعقد جلسة الحكومة الأسبوعية عبر الفيديو كونفرانس، تخوفا من انتشار فيروس كورونا بين أعضاء الحكومة نفسها.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة، وذلك بناء على توجيهات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن الوزير أوعز إلى جميع أذرع قوى الأمن الداخلي بالاستعداد لفرض طوق شامل على كل أنحاء البلاد. وقال إنه لا يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.