بريطانيا توقع اتفاقا مع المستشفيات الخاصة لمكافحة كورونا

وقعت هيئة الصحة الوطنية البريطانية اتفاقا مع المستشفيات الخاصة في البلاد من شأنه توفير مزيد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وآلاف العاملين الإضافيين في مجال الرعاية الصحية ابتداء من الأسبوع المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، اليوم السبت، إن قرابة 20 ألفا من العاملين المؤهلين تماما سينضمون إلى حملة الهيئة لمكافحة الوباء للمساعدة في مواجهة تصاعد متوقع في عدد حالات الإصابة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأغلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، بشكل فعلي بلاده أمس الجمعة بعدما أمر الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما والمراكز الرياضية بإغلاق أبوابها في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقال جونسون إنه يتفهم مدى صعوبة انتزاع الحق الأصيل للشعب البريطاني في الذهاب إلى الحانات لكن من الضروري للغاية إبطاء وتيرة انتشار الفيروس.

وتابع "أقر بأن ما نقوم به استثنائي. ننتزع الحق الأصيل للشعب البريطاني الحر في الذهاب للحانات وأدرك كيف يشعر الناس حيال ذلك... إنه أمر مزعج للغاية".

ورصدت بريطانيا حتى الآن 3983 حالة مؤكدة بالفيروس بعد إجراء فحوص على 66976، لكن المسؤولين يقولون إن الفيروس ينتشر بوتيرة عالية في العاصمة لأسباب منها عدم إطاعة الناس لنصيحة الحكومة والبقاء في العزل.

ولقي 177 شخصا حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن في البلاد.

وقال جونسون إن أوامر صدرت بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح والملاهي الليلية ودور السينما والمراكز الرياضية والترفيهية في أنحاء البلاد اعتبارا من مساء أمس الجمعة ولأجل غير مسمى للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.