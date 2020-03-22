الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث سجلت البلاد حتى الآن 315 حالة إصابة بالمرض.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19".

وأضاف: "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة".

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.



Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.



Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf — Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020

وسجلت الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، 4 حالات وفاة فقط بسبب الفيروس.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت غرينتش في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة