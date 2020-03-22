نتنياهو يقدم عرضا بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية... وغانتس يشكك في صدقه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "اقترب من التوصل لاتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين للوسط.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن "الهدف هو تشكيل حكومة مخولة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء مأزق سياسي غير مسبوق شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة".

وقال إنه "سيرأس الحكومة 18 شهرا بعدها يتولى الجنرال السابق بيني غانتس رئاستها، مؤكدا أنه تم الاتفاق على كل التفاصيل. وقال: "سأترك المنصب في الموعد الذي نقرره لن تكون هناك ألاعيب، ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل".

من جانبه، شكك زعيم حزب أزرق أبيض، بيني جانتس، في صدق عرض نتنياهو. وقال على "تويتر"، إن" نتنياهو وأي شخص يريد الوحدة لا يفرض إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية وبالتأكيد لا يضر بالديمقراطية أو المواطنين ولا يشل البرلمان".

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 21, 2020

​وتلقى المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائد الجيش السابق بيني غانتس، تفويضا رسميا، الأسبوع الماضي، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

وحصل غانتس على دعم 61 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120، لكن سبيل الإطاحة بنتنياهو قد يكون ما يزال صعبا، ويجري على نطاق واسع بحث تشكيل وحدة وطنية مع نتنياهو.