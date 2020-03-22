أستراليا تصدر أوامر بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة كورونا

أصدر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أمرا، اليوم الأحد، يقضي بإغلاق العديد من الأماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي اعتبارا من منتصف نهار الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال موريسون في خطاب للأمة اليوم الأحد "أشعر بأسف عميق لأن هؤلاء العاملين وأصحاب تلك الأعمال سيتأثرون بهذا القرار وسيعانون من الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهونها بلا شك الآن".وأضاف أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية سوف تقتصر على توصيل الطلبات فقط.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "وباء عالميا" أكثر من 288 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.900 ألف شخص حول العالم.