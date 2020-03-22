أكثر من 900 حالة في 24 ساعة... سويسرا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد المصابين بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في سويسرا عن تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 7014 حالة و60 وفاة على الأقل.

وبذلك تكون مقاطعة تيسينو أشد مقاطعات سويسرا تضررا بالمرض والواقعة على الحدود مع إيطاليا، إذ ارتفع عدد المصابين بها إلى 918 حالة إصابة و 28 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن "المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا في أوروبا، تواجه ضغطا شديدا".

وبحسب "رويترز"، قال دانيل كوخ مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة "الوضع في تيسينو متأزم للغاية".

وتسلم الجيش السويسري 50 جهاز تنقية إضافيا ونشرها في تيسينو أمس الجمعة حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.