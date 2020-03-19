إيطاليا تتجاوز الصين وتسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات بكورونا

لكن عدد القتلى ارتفع في أوروبا حتى مع رؤية الصين بصيص أمل مع عدم الإبلاغ عن أي حالات محلية جديدة لأول مرة.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أعلنت إيطاليا عن 427 حالة وفاة أخرى اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3405، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وسجلت الصين، حيث ظهر تفشي المرض لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، رسميا 3245 حالة وفاة.
"We are in full emergency."
An Italian doctor at a hospital in a region of northern Italy that has seen the most cases of COVID-19 in the country pleas for help, as hospitals need more staff and equipment. https://t.co/SHbjXKNMrF pic.twitter.com/wsXagpLZwf
— ABC News (@ABC) March 19, 2020
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس -الذي تتمثل أعراضه الرئيسية في السعال الجاف والحمى- إلى أكثر من 9000.
وشددت الدول ضوابط الحدود وأطلقت العنان لقرابة تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتأرجح.
ولم تسجل الصين أي إصابات محلية جديدة لأول مرة منذ تفشي المرض لأول مرة في وسط مدينة ووهان في ديسمبر، قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.
وبدا أن الفيروس أوقف بإجراءات صارمة بما في ذلك الحجر الصحي الكامل في ووهان منذ يناير/ كانون، مما يعني أن عدد الإصابات والوفيات في بقية العالم تجاوز عدد المصابين في الصين.
URGENT: Italy’s #coronavirus toll OVERTAKES China with 427 new deathshttps://t.co/QMynAjadFM pic.twitter.com/MsUkV2j762
— RT (@RT_com) March 19, 2020
ولكن كانت هناك مخاوف من أن آسيا تواجه موجة ثانية من الحالات المستوردة من الخارج، حيث تم الإبلاغ عن 34 حالة جديدة في الصين، وهو أعلى رقم لمدة أسبوعين.
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