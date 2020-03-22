تعرف على وسيلة النقل الأكثر أمانا في ظل انتشار فيروس كورونا

كشف أخصائي الأمراض المعدية ومدير مركز البحوث للوقاية من الالتهابات الفيروسية غيورغي فيكولوف عن وسيلة النقل الأكثر أمانا في ظل انتشار فيروس كورونا "الجائحة".

وأشار فيكولوف في مقابلة أجراها مع قناة "زفيزدا" الروسية إلى أن الإصابة بالفيروس تتم عن طريق لمس أو مصافحة أيدي الشخص المصاب بالفيروس، بالإضافة إلى الاتصال بسطح أو شيء ما يحتوي على الفيروس، ثم لمس الفم، أو العين، أو الأنف، كذلك عبر القطرات المُنتقلة إلى الهواء عبر العطاس، أو السعال دون تغطية الفم.

وفقًا لـفيكولوف، تعتبر وسائل النقل الخاصة هي الأكثر أمانا، تليها سيارات الأجرة، ومع ذلك دعا الاخصائي عدم الخوف من استخدام وسائل النقل العام.

وأشار الخبير إلى أن الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" قامت بإدخال نظام التصوير الحراري والكاميرات الأمنية ونظام ترشيح الهواء في المترو.

وأضاف الخبير قائلا: "فيما يتعلق بوسائل النقل البري، يتم تطهير جميع الأسطح في وسائل النقل بانتظام باستخدام المعقمات والمطهرات الخاصة".

وأعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ست مناطق من روسيا، ليرتفع عدد الحالات الى 367 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء السبت إصابة 266 ألف شخص ووفاة أكثر من 11 ألف بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بينما قامت عشرات الدول حول العالم بإغلاق مطاراتها أمام حركة الطيران لتقليل انتشار المرض.