ازدحام شواطئ كاليفورنيا رغم الأوامر بالعزل

ذهبت حشود الأمريكيين إلى شواطئ ولاية كاليفورنيا، والمنتزهات والحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع في تحد صريح لأمر الولاية بالعزل الشخصي وتجنب التواصل عن قرب مع الآخرين.

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أمره لما يقرب من 40 مليون من سكان الولاية بالبقاء في منازلهم بداية من 20 مارس/ آذار للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب شبكة "سي إن إن".

ولكن على عكس المنتظر، ازدحمت العديد من الأماكن العامة، مما دفع المسؤولين في بعض المدن إلى الاستعداد إلى إغلاق الحدائق العامة وأماكن الترفيه والشواطئ.

وأظهرت مقاطع مصورة في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من الأشخاص يقفون على مسافات متقاربة في مسارات المشي والشواطئ الشهيرة في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما حث مسؤولو الصحة الناس على الحفاظ على مسافة 6 أقدام من بعضهم البعض لمنع انتقال الفيروس شديد العدوى.

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 23, 2020

وردا على تصرفات الجماهير بالاحتشاد في الأماكن العامة، أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي بتويتر، مساء الأحد، أنه أغلق المراكز الرياضة والترفيهية في جميع متنزهات لوس أنجلوس، كما غرد بأن مواقف السيارات في شواطئ المدينة كانت مغلقة.

وتابع العمدة على تويتر "رأينا في نهاية هذا الأسبوع الكثير من الناس يتجمعون في الشواطئ والمنتزهات والحدائق، على الناس مراعاة قرارات الإغلاق والبقاء في منازلهم، فهذا لا يعني أن يتجمعوا في مكان آخر، هذا أمر خطير، ابق في المنزل وانقذ الأرواح".

في سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.

وأكد بنس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحًا كل يوم... في تقرير اليوم تم اختبار 254 ألف أمريكي وتلقوا نتائج... مع وجود أكثر بقليل من 30 ألف اختبار إيجابي"، وأضاف "يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، فلنفعل ذلك".