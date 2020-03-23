الصحة الفرنسية: 186 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد بلغ 186 شخصاً خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 860 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الإجمالي وصل إلى 19856 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مؤتمر صحافي: "سجلنا 186حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 860".

وأضاف: "سجلنا 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين الى 19856". وقال فيران إن 8675 شخصا من مجمل مجموع المصابين يخضعون للعلاج حاليا في المستشفى وإن 2082 منهم حالتهم خطرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات نحو 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.