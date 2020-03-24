الناتو: 4 من جنود الحلف يصابون بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة أعضاء تابعين لمهمة "الدعم الحازم"، التي تقوم بتدريب قوات الأمن الأفغانية، بفيروس كورونا.

وأفيد في وقت سابق، أن قوات الناتو في أفغانستان قد فرضت الحجر الصحي على الأفراد العسكريين والمدنيين القادمين من الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الحلف، إن "نتائج تحاليل الكشف عن كورونا كانت إيجابية لدى أربعة جنود من قوات التحالف، وهذه هي الحالات الأولى لإصابة الجنود ضمن مهمة "الدعم الحاسم" في أفغانستان".

وأضاف التقرير، أن جميع المصابين الأربعة وصلوا إلى أفغانستان مؤخرًا.

في وقت سابق، أفادت السلطات الأفغانية، أنه تم تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر "جائحة"، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ17 ألف شخص.