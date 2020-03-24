أفغانستان: تفشي كورونا قد يؤدي إلى وفاة 110 آلاف شخص

كشف وزير الصحة الأفغاني، فيروز الدين فيروز، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى وفاة نحو 110 آلاف شخص.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "خاما برس" عن الوزير الأفغاني قوله، في كابول، إن 110 آلاف شخص قد يموتوا في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورأى أنه بالاستناد إلى البيانات الأولية، يمكن الافتراض بأن 80% من المواطنين الأفغان قد يصابون بالوباء، في حال لم يتم منع انتشاره.

وأكد أنه في الوقت الحاضر تم تسجيل 42 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس التاجي في أفغانستان.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة (وباء عالمي)، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.