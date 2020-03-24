"فورد" و"جنرال إلكتريك" تسارعان في تصنيع أجهزة التنفس

أعلنت "فورد" الأمريكية للسيارات، اليوم الثلاثاء، عن إسراعها في تصنيع أجهزة التنفس، إلى جانب شركتي "جي إي" "3 إم"، وذلك وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)

وقالت شركة "فورد موتور" في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنها تعمل مع وحدة الرعاية الصحية في شركة "جنرال إلكتريك" وشركة "3 إم" من أجل الإسراع في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي للمرضى، وكذلك أجهزة التنفس للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مع تصاعد تفشي الوباء العالمي.

We’re proud to work with @3M, @GEHealthcare and @UAW to lend our engineering and manufacturing expertise to quickly expand production of urgently needed medical equipment and supplies for healthcare workers, first responders and patients fighting #COVID19. pic.twitter.com/fzMMDjgVmS — Ford Motor Company (@Ford) March 24, 2020

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، إن شركات السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" و"فورد" و"تيسلا"، حصلت على موافقته لإنتاج أجهزة التهوية وغيرها من العناصر اللازمة أثناء تفشي الفيروس التاجي.

​ويعلق فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19) في رئتي 20% من المصابين، لذلك يحتاجون إلى رعاية طبية أحيانا تكون مكثفة بالاستعانة بجهاز تنفس صناعي.

ووفقا لما نشره موقع "ميديك فورم"، فإن نسبة الوفيات بين الذين أعمارهم فوق 80 عاما بلغت 25%، إذ اكتشف الأطباء أن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس "كورونا" هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الرئتين معا.

ويتسبب هذا في منع حصول الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ونتيجة لذلك تتوقف أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.