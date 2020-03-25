ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا والوفيات تصل إلى 149

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.

وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع بـ4191 حالة، بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ووافقت ألمانيا، أول أمس الاثنين، على حزمة تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو (808 مليارات دولار) لتخفيف الأضرار الواقعة من تفشي فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي، بينما تستهدف برلين الاقتراض للمرة الأولى منذ 2013.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن الميزانية التكميلية الجديدة من الحكومة الاتحادية البالغة 156 مليار يورو، والمزمع تمويلها بقروض جديدة، تبرز عزم برلين على تفعيل "كل ما نملك" للحد من تأثير فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد "جائحة" ، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 18 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 423 ألف حالة.