إيران تحظر الدخول والخروج من المدن لمواجهة تفشي "كورونا"

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعة، في مقابلة تلفزيونية في ختام اجتماع للحكومة اليوم، إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر اليوم أمرا بحظر الدخول والخروج من المدن"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الحكومة اضطرت خلال الأيام الماضية إلى تعطيل جزء كبير من القطاع الاقتصادي من أجل سلامة المواطنين في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى إجراءات أكثر تشددا غد الخميس.

وأوضح روحاني، خلال اجتماع الحكومة، أن "الغالبية العظمى من موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و450 ألفا قد تم تعطيلهم، وقررنا بأن يحضر ثلثهم الدوام بصورة متناوبة فيما بينهم، ما عدا القطاع الصحي والعلاجي الذي يعمل ويزاول نشاطه بكل وجوده".

وأضاف أن "المستشفيات الإيرانية لم تواجه حتى الآن أي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل أن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في أقسام العناية المركزة"، مؤكدا "استمرار إغلاق كل المشاغل والمحال غير الضرورية والاقتصار على اسوق المواد الغذائية والصيدليات وماله علاقة بالشؤون الحياتية للناس".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 1934 بينما تعافى 8931 شخصا حتى الآن. وقال جهانبور، تم تسجيل 122 حالة وفاة و1762 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 24 ألفا و811 حالة لغاية الآن، فيما بلغ عدد المتعافين 8931 شخصا حتى الآن.