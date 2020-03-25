بعد مدينة قم... إيران تتحدث عن بؤرة جديدة لفيروس "كورونا" في البلاد

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة حول مصدر انتشار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس "كورونا".

وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، إن "المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم ، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

وأضاف أن "تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

وأعلنت الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 الساعة الأخيرة، وقال وزير الصحة الإيراني إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها، مؤكدا تخطي عدد الإصابات في البلاد 27 ألف حالة.