وكالة: إيطاليا تقرض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة كورونا

قالت مصادر في البنك المركزي والرئاسة في تونس، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا التي تعاني من تفش كبير لوباء كورونا وافقت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رئاسي القول إن القرض جاء بعد اتصال هاتفي قبل يومين بين الرئيسين التونسي والإيطالي أعلن خلاله رئيس تونس قيس سعيد استعداد بلاده لإرسال فريق طبي لمساعدة إيطاليا التي أعلنت وفاة أكثر من ستة آلاف شخص بسبب الفيروس.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني عالميا، بعد الصين من حيث عدد الإصابات، في حين أنها تتصدر دول العالم من حيث عدد الوفيات الذي تخطى الـ6 آلاف حالة.

وسجلت تونس 114 حالة إصابة و4 وفيات بالفيروس الذي ظهر نهاية العام الماضي في الصين.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل حول العالم 19 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 435 ألف حالة.