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16:04 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    تحليل عينات دم للكشف عن كورونا

    الصحة العالمية تنشر فيديو "أربع خطوات" للقضاء على كورونا

    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
    العالم
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    نشرت منظمة الصحة العالمية مقطع فيديو لطبيبة سويسرية، عرضت فيه 4 خطوات تمكن العالم من القضاء على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    ويعتمد ذلك على نهج شامل يبدأ بالاختبارات الخاصة بالكشف عن المرض، ثم تعقب مصدره عن طريق الوصول إلى كل من خالطه المصاب قبل اكتشافه.

    وتبدأ المرحلة الثالثة بالتعامل مع المصابين، ثم عزلهم عن الآخرين إلى أن يتم الانتهاء من علاجهم.

    وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الفيديو، الذي نشرته الدكتورة ماريا فان كيريخوف، المتخصصة في أوبئة الأمراض المعدية، يتطرق إلى مسار تطور فيروس كورونا المستجد، ويذكرنا بإمكانية منع حدوث ما هو أسوأ، إذا تم اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

    تقول كيريخوف، إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وأن وسيلة انتقاله هي الرذاذ الذي يتطاير من الفم خلال العطس أو الكحة، والاتصال المباشر مع الآخرين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العاملية بشأن الابتعاد عن الآخرين وتجنب الاختلاط لمحاربة كورونا.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 69 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 54 ألف، وفقا لإحصائيات الأربعاء.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 42 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 32 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 24 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بنحو 9 آلاف وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف، ثم بريطانيا بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
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