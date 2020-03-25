الصحة العالمية تنشر فيديو "أربع خطوات" للقضاء على كورونا

نشرت منظمة الصحة العالمية مقطع فيديو لطبيبة سويسرية، عرضت فيه 4 خطوات تمكن العالم من القضاء على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويعتمد ذلك على نهج شامل يبدأ بالاختبارات الخاصة بالكشف عن المرض، ثم تعقب مصدره عن طريق الوصول إلى كل من خالطه المصاب قبل اكتشافه.

وتبدأ المرحلة الثالثة بالتعامل مع المصابين، ثم عزلهم عن الآخرين إلى أن يتم الانتهاء من علاجهم.

We can still beat #COVID19 with a comprehensive approach: test, trace, treat, isolate.

In this video, @mvankerkhove talks about numerical forecasts of the #coronavirus's trajectory & reminds us that we can all prevent the worst, following WHO guidance: https://t.co/avfkV1shoj pic.twitter.com/Kq8GbFlSQT — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الفيديو، الذي نشرته الدكتورة ماريا فان كيريخوف، المتخصصة في أوبئة الأمراض المعدية، يتطرق إلى مسار تطور فيروس كورونا المستجد، ويذكرنا بإمكانية منع حدوث ما هو أسوأ، إذا تم اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

#COVID19 is not airborne#COVID19 spreads via droplet & contact transmission



For #HCW, @WHO has always recommended droplet precautions, except when preforming aerosol generating procedures, where we recommend airborne precautions



See here: https://t.co/6lZSOK9lb7 pic.twitter.com/6lEtXrwWoC — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) March 22, 2020

تقول كيريخوف، إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وأن وسيلة انتقاله هي الرذاذ الذي يتطاير من الفم خلال العطس أو الكحة، والاتصال المباشر مع الآخرين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب منا الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العاملية بشأن الابتعاد عن الآخرين وتجنب الاختلاط لمحاربة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 423 ألف مصاب، بينهم أكثر من 18ألف و900 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 109 آلاف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 69 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 54 ألف، وفقا لإحصائيات الأربعاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 42 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 32 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 24 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بنحو 9 آلاف وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف، ثم بريطانيا بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة.