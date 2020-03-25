ترامب: نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إن مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".

وتابع، "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.

أوكد أنه، يولي العمال والمؤسسات الاقتصادية اهتماما كبيرا في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

يتبع....