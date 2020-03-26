ألمانيا تسجل 5 آلاف إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم

أعلنت سلطات الصحة الألمانية، صباح اليوم الخميس، تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بالإضافة إلى 50 حالة وفاة أخرى.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" المنشورة اليوم، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا إلى 36508 إصابات، ومجموع حالات الوفاة إلى 198 حالة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.