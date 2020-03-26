روحاني يكشف موعد سيطرة إيران على انتشار فيروس "كورونا"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن "مخزون بلاده من المستلزمات الضرورية والمواد الغذائية يكفي لتأمين كل ما يحتاجه المواطن".

وقال روحاني، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية في الحكومة، إن "إيران بحاجة إلى مليار دولار للتغلب على فيروس كورونا"، معربا عن أمله في أن "تتمكن بلاده من السيطرة على انتشار الوباء خلال الأسبوعين المقبلين"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

واعتبر أن "ظروف إيران أفضل من دول عديدة رغم العقوبات المفروضة عليها"، معربا عن أمله بموافقة المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي على منح الحكومة المبلغ من صندوق التنمية الوطني".

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بدء حظر السفر بين المدن، مؤكدة تمديد إغلاق المدارس والجامعات وتعليق التجمعات العامة، وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس "كورونا".

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس "كورونا"، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن بلاده "بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن اليوم الخميس".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم"، متابعا: "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات"، مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 الساعة الأخيرة، وقال وزير الصحة الإيراني إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها، مؤكدا تخطي عدد الإصابات في البلاد 27 ألف حالة.