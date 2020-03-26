ظريف: أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدات لمكافحة فيروس كورونا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقصاد في العالم بحالة إلى المساعدة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ظريف في تغريدة في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"،اليوم الخميس: "إن فيروس "كوفيد -19" يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب... حتى أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى مساعدة الآخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن أمريكا مازالت غير مستعدة لوقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران".

وأضاف ظريف" هل تريد الولايات المتحدة انتتشارا غير محدود للفيروس ؟"، مشيرا إلى أن"الضرورة الأخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي".

#Covid19 ravages the world, sparing no nation.



Even the world's largest economy needs others to help it fight the pandemic, yet refuses to halt its #EconomicTerrorism against Iran.



Does the US want a “forever pandemic"?



Moral imperative to stop observing the bully's sanctions. pic.twitter.com/4cp8wBjsKz — Javad Zarif (@JZarif) March 26, 2020

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 2234 والإصابات 29 ألفا و406 أشخاص في البلاد.

هذا ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير/شباط الماضي في إيران، أصاب هذا الفيروس العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم برلمانيون ومسؤولون في الحكومات المحلية وحكومة الرئيس حسن روحاني، فيما توفي عدد منهم بينهم مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 503 ألاف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 121 ألف شخص.