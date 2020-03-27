النقد الدولي يبحث عن "نهج علمي" يمنع الدول من "الانهيار" الاقتصادي بسبب أزمة كورونا

قالت كريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، إن الصندوق يبحث عن "نهج علمي" يمنع الدول من الانهيار الاقتصادي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت جورجيفا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن صندوق النقد الدولي، يعمل على دراسات الانهيارات الشديدة في الاقتصاد العالمي تفاعلا مع أزمة كورونا.

وأوضحت المدير التنفيذية لصندوق النقد الدولي أنه حتى الآن لم يتم مناقشة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة المديونة بها لدول بعينها.

وتابعت بقولها "صندوق النقد الدولي يبحث حاليا نهج علمي لمنع البلدان المدينة من الوقوع في المنحدر ووصولها إلى حافة الانهيار الاقتصادي الكامل".

وحذرت جورجيفا من أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو "الركود"، ولكن الإجراءات الأمريكية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا يبدو أنها تسير بشكل جيد.

ولكن عادت المدير التنفيذية لصندوق النقد الدولي وحذرت من أنه من غير الواضح ما إذا كانت إجراءات حماية النظام المالي ستكون كافية حتى يتم احتواء الفيروس.

وأردفت بقولها "من المهم حماية العمال والعائلات من فقد الدخل المفاجئ، كما ينبغي أن يتم تطبيق إجراءات حاسمة أيضا لحماية الشركات".

وطالبت جورجيفا بضرورة إخضاع ما يحدث في عام 2020 من أزمات لمزيد من التقييم الشامل لدراسة مدى تأثير تدابير الرفاهية.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في وقت سابق، أن البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى تعليق دفع الديون للدول الأكثر فقرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مالباس في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلته "رويترز": "البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى إرسال إشارات إيجابية لأسواق المال".

يتبع...