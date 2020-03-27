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21:18 GMT27 مارس/ آذار 2020
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    الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ووزير الصحة لويز إنريكي مانديتاس، يرتديان أقنعة واقية، ويعقمان أيديهما خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اجراءات احترازية للحد من انتشار مرض الفيروس التاجي (COVID-19) في البرازيل، البرازيل، 18 مارس 2020.

    الرئيس البرازيلي: كورونا "مميت" لكن الجوع "قاتل"

    © REUTERS / Adriano Machado
    العالم
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (109)
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    عاد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، مساء اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، لانتقاد عمليات إغلاق المدن الكبرى في البرازيل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

    وقال بولسونارو في خطاب نقلته وكالة "رويترز": "أعلم أن فيروس كورونا قد يكون مميتا، لكن الجوع قاتل أيضا".

    انتشار كورونا في البرازيل
    © REUTERS / ADRIANO MACHADO
    إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس كورونا
    وتابع بقوله: "الجوع الناتج عن التداعيات الاقتصادية قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا الذي كان يهدف إلى محاربته".

    واستمر الرئيس البرازيلي، قائلا: "الاقتصاد البرازيلي كان ينطلق، قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد".

    وكان بولسونارو قد اتهم في تصريحات سابقة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"وسائل الإعلام بـ"بث" ‏الرعب" و"التحريض على الخوف"، فيما يتعلق بتفشي فيروس ‏كورونا المستجد "كوفيد 19".‏

    وقلل بولسونارو من أهمية وتأثير فيروس كورونا على البلاد.‏

    ودعا الرئيس البرازيلي في خطابه المتلفز، رؤساء البلديات ‏والمحافظين إلى إلغاء القيود التي فرضوها للحد من انتشار "كوفيد ‏‏19".‏

    وجاءت تصريحات الرئيس البرازيلي بعد دخول أكبر مدينتين ‏برازيليتين - ساو باولو وريو دي جانيرو - في إغلاق جزئي.‏

    وقال بولسونارو في خطاب أثار احتجاجات واسعة في البلاد: ‏‏"حياتنا يجب أن تستمر. يجب الحفاظ على الوظائف... يجب ‏علينا، نعم، أن نعود إلى طبيعتنا".‏

    ووصف الرئيس القيود المفروضة على وسائل النقل العام، ‏وإجراءات المسافات الاجتماعية، وإغلاق الشركات والمدارس بأنها ‏سياسات "الأرض المحروقة".‏

    وأضاف أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا معرضون ‏للخطر، ولكن معظم الناس - بمن فيهم هو نفسه - ليس لديهم ما ‏يخشونه.‏

    وتابع بقوله: "مع تاريخي كرياضي، إذا كنت مصابًا بالفيروس، فلن ‏يكون لدي أي سبب يدعو للقلق. لن أشعر بأي شيء، أو سيكون ‏على الأقل مجرد إنفلونزا صغيرة."‏

    وقد أثيرت مخاوف بشأن ما إذا كان بولسونارو ربما كان لديه ‏بالفعل ‏Covid-19‎‏. على مدى الأسبوعين الماضيين، كان اختبار 22 ‏مسؤولًا انضموا إليه في رحلة أخيرة إلى الولايات المتحدة إيجابية.‏

    الموضوع:
    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (109)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, جايير بولسونارو, البرازيل
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