سليماني يكشف موعد احتواء فيروس "كورونا" بشكل كامل في إيران

أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد غلام رضا سليماني، اليوم السبت، إن "إيران ستشهد قريبا احتواء فيروس كورونا بشكل كامل".

وقال سليماني، خلال مراسم إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، إن "المواجهة الرئيسية اليوم أمام الشعب الإيراني هي فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى قيام التعبئة بتجهيز مركبة PCR كجهاز متنقل لفحص فيروس كورونا، قائلا إن "هذا الجهاز تم تقديمه لوزارة الصحة وهو تجربة قيّمة حصل عليها نظامنا العلاجي من الحروب البيولوجية"، مضيفا "لا ينبغي أن نغفل عن قضية وجود أجهزة وعصابات في العالم تتحقق مصالحها في خلق حروب بيولوجية".

وأعرب العميد سليماني، عن أمله في مشاهدة الاحتواء الكامل لهذا الوباء، مشيرا إلى أن "منظمة التعبئة قامت حتى الآن بإنتاج 40 مليون كمامة طبية لسد حاجة الشعب".

وأضاف رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران، "علينا أن نكثف جهودنا وجهادنا وإن شاء الله سنسمع قريبا نبأ اجتثاث هذا الفيروس، وكما قال قائد الثورة الإسلامية يمكن تحويل هذا البلاء إلى نعمة".

وأفادت وكالة "فارس"، في وقت سابق اليوم، بأنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا في إيران، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني.

وحسب الوكالة، فإن "هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران ولأول مرة لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع"، مضيفة أن "هذا النظام قد نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد استعداد البنية التحتية الصحية في إيران للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت سلطات الصحة في إيران، أمس الجمعة، تسجيل 2926 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، إلى جانب 144 حالة وفاة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كياونش جهانبور: "بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 32332 شخصا حتى اليوم، ولحسن الحظ، تماثل 11133 شخصا للشفاء من المصابين"، مضيفا أن إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 2378 حالة وفاة. وأوضح أن 2893 شخصًا من المصابين بالفيروس مازالوا في حالة حرجة.