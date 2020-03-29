ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب كورونا في تركيا إلى 131

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 23 حالة إلى 131 حالة اليوم الأحد بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1815 حالة لتصبح 9217.

وبحسب وكالة الأنباء "الأناضول" فقد أعلن وزير الصحة التركي، اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 131، وتسجيل 1815 إصابات ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9217.

#عاجل | #تركيا تسجل 1815 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 9 آلاف و217 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 29, 2020

​وأعلنت السلطات التركية يوم أمس السبت، وقف جميع القطارات بين المدن وتقليل عدد رحلات الطيران الداخلية، ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس سريع.

كان الرئيس، رجب طيب أردوغان، دعا يوم الجمعة إلى "حجر صحي طوعي" يبقى بموجبه الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية.

وأعلن أردوغان إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، قائلا إنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.