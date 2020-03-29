"منشن" من ترامب لشاب سعودي يشعل تويتر

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارتكاب خطأ حيث قام بعمل "منشن" لحساب شاب سعودي بدلا من حساب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويطلب ترامب في التغريدة، من الهيئة سرعة التحرك للاستفادة من تقنية أعلنها أحد المعاهد الأمريكية.

وتعمل التقنية الجديدة على تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

خطأ ترامب جعل الشاب أبو الفدا "تريند" على تويتر، في ظل مشاركة الكثيرين بالسخرية من الخطأ.

قام دونالد ترامب بعمل "منشن" لحساب عشوائي بالخطأ عبر حسابه في تويتر اليوم 👀. pic.twitter.com/hdkLdlrfPp — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 29, 2020

ونالت التغريدة قرابة 25 ألف إعجاب، و9 آلاف إعادة تغريد.

وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.