جنوب أفريقيا تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 1280

أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيلها لثاني حال وفاة بفيروس كورونا ووصل حالات الإصابة إلى 1280.

وحسب وكالة "رويترز" زادت 93 حالة اليوم الأحد مع دخول البلاد اليوم الثالث من عملية إغلاق عام وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية.

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ عمره 74 عاما في إقليم كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد وتم تشخيص إصابته بكورونا قبل يومين، وكان مصابا بالفعل بسرطان الجلد.

وقال مسؤولو الخزانة بجنوب أفريقيا إن هناك تفكير لطلب دعم مالي طارئ من صندوق النقد الدولي للتصدي لتفشي المرض.

وقالت الخزانة إنها ستطبق أيضا دعما ضريبيا لأرباب العمل تبلغ قيمته 500 راند (28 دولارا) شهريا عن كل موظف خلال الأربعة أشهر القادمة لتخفيف الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات بسبب كورونا.

وبدأت جنوب أفريقيا عملية إغلاق تستمر 21 يوما يوم الجمعة مع إلزام الناس بيوتهم وإغلاق معظم الشركات.